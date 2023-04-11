ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Белгороде упал беспилотник

10:23
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Его принадлежность устанавливается

Беспилотный летательный аппарат упал на территории аэропорта в Белгороде. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказали в местных экстренных службах.
Ударный дрон ВСУ атаковал Запорожскую АЭС

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел 10 апреля во второй половине дня. Пострадавших нет, из материального ущерба зафиксировано незначительное повреждение ограждения аэропорта.

Компетентные органы устанавливают принадлежность дрона и другие обстоятельства происшествия.

В 2022 году на фоне проведения спецоперации в ряде российских регионов был установлен запрет на применение гражданским населением беспилотных летательных аппаратов. Такое решение было принято для обеспечения безопасности инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов.

При этом в некоторых субъектах Российской Федерации, включая Белгородскую область, действует "желтый" уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров в людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Международный аэропорт Белгорода
Международный аэропорт Белгорода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.