В Белгороде упал беспилотник

Его принадлежность устанавливается

Беспилотный летательный аппарат упал на территории аэропорта в Белгороде. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказали в местных экстренных службах.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел 10 апреля во второй половине дня. Пострадавших нет, из материального ущерба зафиксировано незначительное повреждение ограждения аэропорта.

Компетентные органы устанавливают принадлежность дрона и другие обстоятельства происшествия.

В 2022 году на фоне проведения спецоперации в ряде российских регионов был установлен запрет на применение гражданским населением беспилотных летательных аппаратов. Такое решение было принято для обеспечения безопасности инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов.

При этом в некоторых субъектах Российской Федерации, включая Белгородскую область, действует "желтый" уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров в людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.

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