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Брюссель заявил о закрытии неба России для полетов в ЕС до 2029 года

10:41
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Перевозчикам пришлось скорректировать маршруты

Воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полетов в Европу до 2029 года — такое мнение высказала Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).
В Европе признались в усталости от антироссийских санкций

Как отмечается на официальном сайте Евроконтроля, рекомендуется учитывать высокую вероятность того, что запрет для российских авиаперевозчиков летать над странами Европы будет действовать "до конца горизонта планирования", то есть в ближайшие шесть лет.

При этом Брюссель подтвердил необходимость скорректировать воздушные маршруты в связи с этим запретом — число рейсов через Северную Европу со стороны Азии уменьшилось, так как пришлось перенаправлять маршруты через Юго-Восточные страны.

После начала Россией спецоперации на Украине Евросоюз ввел несколько пакетов антироссийских рестрикций. В рамках ограничительных мер авиаперевозчикам из России запрещено использовать воздушное пространство стран — членов ЕС.

При этом европейская экономика несет солидные убытки от антироссийских санкций, значительно пострадала туристическая индустрия. Президент Венгрии Каталин Новак на этом фоне напомнила, что "российская экономика является одной из самых определяющих", что необходимо учитывать в долгосрочной перспективе.

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