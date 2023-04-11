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Politico: в конгрессе США предложили вторгнуться в новую страну

10:42
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Для борьбы с наркоторговцами

Представители республиканской партии США предложили ввести войска в Мексику для борьбы с наркокартелями.

Об этом во вторник, 11 апреля, написала газета Politico. В частности, с такими предложениями выступили конгрессмены-республиканцы Дэн Креншоу и Майк Вальц. Демократы выступают против.

"Готовность некоторых республиканцев открыто принять законодательный акт или одобрить использование вооруженных сил в Мексике говорит о том, что эта идея пустила прочные корни внутри партии", - говорится в публикации.

Кроме того, в партии не довольны миграционным законодательством и антипатией к Китаю.

При этом глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что борьба с торговлей наркотиками входит в задачи правоохранительных органов, а не военных. В связи с этим ввод войск исключен.

В Мексике инициативы республиканцев не поддерживают. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор подчеркнул, что это оскорбительно и безответственно.

"Мы не позволим ни одному государству вторгаться на нашу территорию, тем более вооруженным силам других государств, - заявил президент 10 марта.

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