В Госдуму внесли законопроект о "нулевом рабочем месте"

Он адресован молодежи, которая не может трудоустроиться из-за отсутствия опыта

Группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента поправки в Трудовой кодекс под названием "О нулевом рабочем месте". Об этом во вторник, 11 апреля, рассказал один из авторов законодательной инициативы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Парламентарий напомнил, что работодатели нередко отказывают в приеме на работу молодым людям, не имеющим опыта. Однако его невозможно приобрести, так и не устроившись на первое рабочее место.

Чернышов рассказал, что внесение поправок позволит по итогам прохождения практики или стажировки получить нужную первую запись в трудовую книжку — это и будет своего рода "нулевое рабочее место", сообщает РИА Новости.

Российские власти реализуют комплекс мер по поддержанию стабильности на рынке труда, в том числе по обеспечению занятости молодежи. В частности, Федеральное агентство по делам молодежи запустило грантовый конкурс для физлиц, в рамках которого могут получить поддержку до 1 млн рублей социальные инициативы граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Это, в частности, проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости.

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