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Житель Хабаровска задержан по подозрению в госизмене

11:17
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Хабаровска, который подозревается в причастности к совершению государственной измены. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
Жителя Сахалина задержали по подозрению в госизмене

В ведомстве уточнили, что подозреваемый оказывал финансовую поддержку Вооруженным силам Украины в их деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Мужчина, по данным ФСБ, переводил деньги ВСУ для покупки оружия, боеприпасов и обмундирования.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области у границы с Казахстаном задержали жителя Петрозаводска, который пытался уехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. По данным регионального управления ФСБ России, мужчина был ярым противником спецоперации.

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