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В ЦБ пообещали долгую структурную перестройку экономики

11:40
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Российская экономика адаптируется к санкциям

Процесс структурной перестройки российской экономики будет носить продолжительный характер. Такое мнение во вторник, 11 апреля, высказали аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России.
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Как подчеркнули эксперты, значительную роль в определении скорости и направления траектории перестройки сыграет финансовый сектор, хотя из-за рестрикций в отношении ряда крупных российских банков снизилась их роль в международных и валютных операциях.

Однако в этом аналитики увидели положительный момент, указав, что в будущем это может обеспечить новые возможности развития небольших банков, сообщает ТАСС.

Ранее аналитики Всемирного банка заявили, что в 2023 году ВВП России сократится менее существенно, чем ожидалось ранее. При этом в финансовом институте полагают, что среднесрочные перспективы роста российской экономики "являются сдержанными" из-за ограничения доступа России к ресурсам и технологиям, повышающим производительность.

Президент России Владимир Путин отмечал, что санкции вводятся надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов необходимы средние и долгосрочные преобразования, направленные на достижение стратегических целей суверенного развития страны.

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