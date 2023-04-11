ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно, почему принц Гарри не успел проститься с бабушкой

11:23
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Любимый внук находился совсем рядом

Принц Гарри не смог проститься с умирающей бабушкой - королевой Великобритании Елизаветой II – из-за своей супруги Меган Маркл.

В последние минуты рядом с королевой находились старшие дети - принц Чарльз и принцесса Анна. Сыновья принц Эдуард и принц Эндрю, а также ее внук принц Уильям прибыли только спустя два часа после смерти. Принц Гарри - спустя три часа.

Как сообщило издание Daily Star со ссылкой на источник в королевском дворце, Гарри мог бы успеть попрощаться, так как в этот день находился рядом - на церемонии вручения наград WellChild Awards. Но вместо того, чтобы отправиться в замок Балморал, Гарри начал от семьи разрешения для Маркл сопровождать его.

"Когда Гарри настаивал на том, чтобы жена сопровождала его, именно его отец сказал ему, что она не может прийти", – говорится в сообщении.

В результате время было упущено. Принц Чарльз не дал разрешение Маркл присутствовать на похоронах.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября. Ей было 96 лет. Её сын - принц Чарльз - стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Принц Гарри
Принц Гарри
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.