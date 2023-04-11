Стало известно, почему принц Гарри не успел проститься с бабушкой

Любимый внук находился совсем рядом

Принц Гарри не смог проститься с умирающей бабушкой - королевой Великобритании Елизаветой II – из-за своей супруги Меган Маркл.

В последние минуты рядом с королевой находились старшие дети - принц Чарльз и принцесса Анна. Сыновья принц Эдуард и принц Эндрю, а также ее внук принц Уильям прибыли только спустя два часа после смерти. Принц Гарри - спустя три часа.

Как сообщило издание Daily Star со ссылкой на источник в королевском дворце, Гарри мог бы успеть попрощаться, так как в этот день находился рядом - на церемонии вручения наград WellChild Awards. Но вместо того, чтобы отправиться в замок Балморал, Гарри начал от семьи разрешения для Маркл сопровождать его.

"Когда Гарри настаивал на том, чтобы жена сопровождала его, именно его отец сказал ему, что она не может прийти", – говорится в сообщении.

В результате время было упущено. Принц Чарльз не дал разрешение Маркл присутствовать на похоронах.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября. Ей было 96 лет. Её сын - принц Чарльз - стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

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