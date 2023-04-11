Собянин рассказал о строительстве сразу трех новых электродепо столичного метро

Это повысит комфорт пассажиров
В Москве строят сразу три электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий подземки. Об этом рассказал сегодня Сергей Собянин.
Как отметил мэр, это позволит модернизировать парк метро, повысит качество содержания составов и, конечно же, - комфорт пассажиров.
На западе столицы на месте бывшей промзоны откроют депо "Аминьевское". С Большой кольцевой его соединит метромост - он уже построен. Также на территории возведут ремонтный корпус.
Составы Замоскворецкой и Троицкой линий будут обслуживать депо "Южное" и "Столбово".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"