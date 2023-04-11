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В Госдуме уточнили порядок получения цифровой повестки

12:01
  • вторник
  • 11 апреля 2023

В России скорректируют правила вручения повесток о воинском призыве

Электронные повестки военнообязанным гражданам России о призыве на воинскую службу будут дублировать все уже имеющиеся традиционные способы извещения. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
Госдума рассмотрит поправки о цифровизации воинского учета

Парламентарий уточнил в эфире телеканала "Россия 24", что такая электронная повестка будет считаться врученной гражданину с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале "Госуслуги".

Госдума готовится рассмотреть поправки в законодательство в области цифровизации воинского учета. Согласно этим поправкам, электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки и будут иметь равную юридическую силу.

Картаполов подчеркивал, что такой подход ориентирован на каждого конкретного человека и сводит к минимуму возможности ошибок, а также необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом.

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