Путин отметил заботу Союза ветеранов об участниках СВО

Организация проводит отчетно-выборную конференцию

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 апреля, поприветствовал участников XII отчетно-выборной конференции, посвященной подведению итогов работы Российского Союза ветеранов за прошедшие пять лет.

Глава государства отметил, что в организации работают мужественные неравнодушные люди, которые активно участвуют в общественной и культурной жизни страны, а также в различных просветительских, гуманитарных, благотворительных проектах.

Путин указал на роль Союза ветеранов в патриотическом воспитании молодежи и борьбе с фальсификацией истории.

Отдельно президент отметил заботу Российского союза ветеранов об участниках специальной военной операции и о ветеранах, проживающих в новых регионах страны, сообщает пресс-служба Кремля.

3 апреля российский лидер подписал указ об учреждении в России фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации. Глава государства подчеркивал, что структуры фонда должны заработать во всех регионах уже в 2023 году.

Премьер-министр России Михаил Мишустин уточнял, что речь идет об оказании юридической, социальной, психологической и медицинской помощи. Она включает в себя реабилитацию, содействие в трудоустройстве и получении образования.

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