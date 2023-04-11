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Дом на 150 квартир в Кузьминках по программе реновации введен в эксплуатацию

12:36
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Жилье получат более 250 москвичей

В Кузьминках по программе реновации введена в эксплуатацию уже 13-я новостройка.

Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы. Дом расположен на Волгоградском проспекте, рядом находится метро Кузминки.

"Планируется, что дом будет передан под заселение до конца текущего года. Современное комфортное жилье в ней получат примерно 260 жителей Кузьминок", - передает пресс-служба слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Подъезды имеют сквозной проход на улицу и внутреннюю территорию. Есть помещение для консьержа и колясочная. Прилегающая территория будет благоустроена: появятся детская и спортивная площадки, зона для отдыха, тротуары и пешеходные дорожки.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов.

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