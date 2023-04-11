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Прокуроры вернули свыше тысячи многодетных россиян из зоны СВО

12:40
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Ведомство предпринимало необходимые меры

Российские прокуроры добились возвращения домой более тысячи многодетных отцов из зоны специальной военной операции. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказала представитель главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры России Наталья Емелькина.
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Представитель ведомства подчеркнула, что меры реагирования по данному вопросу предпринимались прокурорами, которые каждый день получают "массу обращений, жалоб, каких-то инициатив".

Емелькина также рассказала, что прокуроры устанавливают факты незаконного отказа семьям в единовременной выплате в связи с гибелью военнослужащих, сообщает РИА Новости.

Осенью 2022 года приказом президента России и верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина в стране проводилась частичная мобилизация. В соответствии с директивой Генштаба мужчины, имеющие трех и более детей, были освобождены от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в октябре 2022 года сообщал, что по этой причине были отменены решения о призыве в отношении более 9500 таких россиян — они были отозваны из воинских частей и возвращены к семьям.

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