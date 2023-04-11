Россия опровергла стремление к противоборству в Арктике

Москва нацелена на сотрудничество в регионе

Новая Концепция внешней политики России не закрепляет задачу противоборства в арктическом регионе. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказал посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

По словам дипломата, в документе закреплены современные внешнеполитические тенденции, с которыми мы сталкиваемся не только в Арктике. Однако, в отличие от ряда других государства, Москва не ставит перед собой задачу "задать противоборство". Напротив, поставлена "задача сдерживания и противодействия другим странам".

Тот факт, что противостояние между Россией и другими государствами, имеющими интересы в Арктике, перешло в многосторонние структуры, включая Арктический совет, является не российским выбором, указал Корчунов. При этом Москва нацелена на сотрудничество в регионе в интересах его устойчивого развития, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова предупреждала, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии усилит милитаризацию Арктики, риски безопасности в регионе существенно возрастут.

При этом российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Россия нацелена на укрепление международного сотрудничества в арктическом и антарктическом регионах планеты, а также на реализацию совместных программ в самых разных сферах.

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