В России с коронавирусом госпитализированы 1282 человека

Скончались 38 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1282 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 5932 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 9772 человека, скончались 38 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 656 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 141. В Санкт-Петербурге подхватил ковид 691 человек, в Московской области – 76.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22727542 случая заболевания, зарегистрировано 397642 летальных исхода.

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