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Кремль опроверг слухи о подготовке Египтом ракет для российской армии

13:22
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Такие сообщения ранее появились в американских СМИ

Сообщения о том, что египетские власти якобы намерены отправить для нужд российской армии десятки тысяч ракет, не соответствуют действительности. Такое заявление во вторник, 11 апреля, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал публикацию The Washington Post о том, что Египет якобы планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет. Издание утверждало со ссылкой на источники, что Каир держит эти намерения в секрете "во избежание проблем с Западом".

Песков отметил, что такие публикации похожи на "утки", которых распространилось очень много — "так и надо относиться к таким сообщениям", сообщает РИА Новости.

Ранее западные СМИ распространяли сообщения о том, что Иран якобы поставляет России беспилотные аппараты и баллистические ракеты для применения в спецоперации. Доказательств этих утверждений не было, однако американские власти обещали усилить давление на Тегеран.

При этом в Евросоюзе признавали, что не располагают подтверждением того, что Иран якобы поставляет России баллистические ракеты, хотя у Брюсселя якобы есть доказательства поставок Тегераном Москве беспилотных летательных аппаратов.

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