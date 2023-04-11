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В "Музеоне" открылась выставка к старту пятого сезона конкурса "Лидеры России"

14:38
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Прием заявок уже идет и продлится до 14 мая

В столичном парке "Музеон" сегодня стартовала фотовыставка под названием "Открываем новые возможности с Лидерами России". Она приурочена к старту нового пятого сезона конкурса управленцев и рассказывает истории участников прошлых лет, передает "ТВ Центр".

Экспозиция призвана вдохновить тех, кто готовится к новому сезону. Прием заявок уже идет и продлится до 14 мая. Желание принять участие изъявили уже около 40 тысяч человек.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Для тех, кто хочет прийти в конкурс, мы хотели показать, как действительно здорово. То есть какие люди с нами работают, кто наши наставники. Чем они могут помочь, чем они могут быть полезны. Какие у нас участники, насколько они вдохновленные, насколько огромное количество энергии от них исходит. И когда ты приезжаешь на любые очные мероприятия, это действительно жизнь делится на до и после, и об этом говорят абсолютно все участники", - отметила Оксана Ачкасова, заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

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