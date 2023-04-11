В Москве стартовал образовательный форум "Атомная школа"

Подготовлена насыщенная программа

Образовательный форум "Атомная школа" стартовал сегодня в Москве, передает "ТВ Центр".

Мероприятие объединяет талантливых студентов, которые проявляют интерес к инновационным направлениям развития отрасли. Для них подготовили насыщенную программу.

В течение четырех дней ведущие эксперты, представители крупных корпораций и органов власти будут проводить лекции и мастер-классы.

Форум организован в рамках олимпиады "Я профессионал", которая входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

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