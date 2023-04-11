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Готовность нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро оценили в 60%

15:01
  • вторник
  • 11 апреля 2023

На "Физтехе" завершено бетонирование свода будущей станции

Технический пуск трех станций Люблинско-Дмитровской линии метро может состояться уже осенью. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Сейчас готовность нового участка оценивается в 60 процентов. Так, на "Физтехе" завершено бетонирование свода будущей станции, идут работы в вестибюльной части. И уже через пару недель строители приступят к установке систем пожарной сигнализации и вентиляции.

"Все работы выполняются в графике, решаются все вопросы по оснащению, по приобретению необходимого оборудования, монтирования систем, пожарной сигнализации, вентиляции и так далее. Я думаю, где-то в мае месяце мы приступим уже к оснащению станции всеми необходимыми системами жизнедеятельности и подготовке уже, соответственно, на этап выхода на технический пуск к осени этого года и подготовке к запуску с пассажирами", - уточнил Бочкарев.

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