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В Подмосковье водитель умер за рулем и спровоцировал ДТП

15:32
  • вторник
  • 11 апреля 2023

В аварию попало не меньше пяти машин

В подмосковном Нахабине водитель внедорожника протаранил несколько автомобилей, сообщает "ТВ Центр".

По предварительной информации, у мужчины случился сердечный приступ, он скончался прямо за рулем. В результате иномарка потеряла управление и начала двигаться по непредсказуемой траектории.

Судя по кадрам от очевидцев, в аварию попало не меньше пяти машин. Среди других участников ДТП пострадавших нет. Но некоторые автомобили получили серьезные повреждения.

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