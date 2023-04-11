В Подмосковье водитель умер за рулем и спровоцировал ДТП

В аварию попало не меньше пяти машин

В подмосковном Нахабине водитель внедорожника протаранил несколько автомобилей, сообщает "ТВ Центр".

По предварительной информации, у мужчины случился сердечный приступ, он скончался прямо за рулем. В результате иномарка потеряла управление и начала двигаться по непредсказуемой траектории.

Судя по кадрам от очевидцев, в аварию попало не меньше пяти машин. Среди других участников ДТП пострадавших нет. Но некоторые автомобили получили серьезные повреждения.

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