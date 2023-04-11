Московские больницы активно внедряют высокие технологии

Многие операции проходят под строгим контролем компьютеров

Парциальное протезирование позволяет заменить только одну часть больного сустава. Для хирургов Боткинской больницы это давно привычная ежедневная работа. Сложное вмешательство врачи проводят уже пять лет, и оно - не единственное в арсенале.

Уже появились роботические технологии, но пока они работают только со стандартными суставами. В ГКБ имени Боткина малоинвазивными методами лечат и сердечно-сосудистые заболевания: через пункцию периферической артерии проводят катетеры к любому сосуду в организме.

"Сужения вызывают клинику стенокардии, и пункция лучевой артерии на запястье позволяет подвести наши катетеры к устью коронарной артерии и имплантировать стенд с лекарственным покрытием", - объяснил Александр Араблинский, заведующий отделением рентгено-хирургических методов диагностики и лечения ГКБ имени Боткина.

В результате пациенты со стенокардией принимают меньше лекарств. Такие методики малотравматичны, период госпитализации и восстановления - небольшой.

А это ГКБ имени Ворохобова. Сюда обращаются пациенты с деформацию стопы. И здесь сегодня также внедряют самые современные методики лечения.

"Если раньше большинство операций выполнялись по наитию, по опыту хирурга, то сейчас каждый этап большинства операций выполняется под контролем электронно-оптических преобразователей или компьютерной томографии, что значительно повышает качество выполняемых операций", - отметил ((СНХ - Дмитрий Конев, заместитель главного врача по травматологии и ортопедии.

Главная задача высокотехнологичной медицинской помощи - сделать лечение для пациента более комфортным и быстрым.

"Раньше, когда не использовалась высокотехнологичная помощь, средние сроки лечения составляли от 7 до 10 дней, сегодня средние сроки лечения составляют 2-3 дня", - указал Андрей Школа, главный врач ГКБ №67 имени Ворохобова.

В ГКБ имени Юдина выполняют одну из самых распространенных операций на работающем сердце, используя сосуды самого пациента, тем самым предотвращая развитие инфаркта миокарда.

"Все операции, выполняемые в нашем отделении кардио-хирургическом, они являются высокотехнологичными. Мы выполняем весь спектр операций при ишемических болезнях сердца, при приобретенных пороках сердца и крупных сосудах грудной клетки", - рассказал Камо Назарян, хирург ГКБ имени Юдина.

Московские врачи каждый день на практике доказывают - сочетание высокого профессионализма и самого современного оборудования это залог успеха и гарантия здоровья пациентов.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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