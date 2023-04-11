Подольские школьники готовят к запуску спутник с оптическим телескопом

Разработали и собрали аппарат в рамках конкурса "Дежурный по планете"

Финальные штрихи перед запуском спутника в космос. К этой мечте школьники, а теперь уже и выпускники шли долго. Идея появилась лет семь назад. А когда в 2021 году ребята победили во всероссийском конкурсе "Дежурный по планете" и получили грант, мечта стала сбываться. Конечно, не без помощи старших коллег из вузов и различных компаний.

Илья Атрошенко закончил эту школу три года назад. Но продолжает работать над проектом.

"Мне как конструктору важно знать, что то, что я спроектировал, даже каким-то образом посчитал, работает и ведет себя корректно. Что ни один винтик не отвалился, что ничего друг друга не задевает и при вибрациях не трещит", - говорит он.

Оптический телескоп на спутнике будет фотографировать дальний космос. Сейчас программисты доделывают свою часть работы.

"Управление матрицей, съемка в условиях нестабильного положения спутника. Обработку придется делать всю на орбите. То есть наш спутник сам будет в тех условиях принимать решение о начале съемки, корректировке, остановке, склеивании кадров", - говорит Виталий Матиив, главный астроном проекта, заместитель заведующего кафедры Института нефти и газа имени Губкина.

Одиннадцатиклассник Алексей Язынин отвечает за то, что предстоит снимать спутнику, когда он выйдет на орбиту. Составляет каталоги объектов.

"Иногда в некоторых крупных звездных объектах, которые известны всем, неожиданно находят что-то новое. На фоне галактики Андромеды недавно обнаружили новую громадную туманность. Хотя ее рассматривали очень долго. Но под другим спектром удалось увидеть эту туманность", - объясняет он.

В школе уже много лет есть не только свой цифровой планетарий, но и антенный пост с Центром управления полетами. Собирают и анализируют метеоданные от спутников. С практической целью.

"У нас была основная задача - это предсказать погоду для управления нашей оранжереей. Дети писали программку, высчитывали, какую нужно сделать температуру, поднакачать теплицу, приспустить. И мы подготавливали нашу теплицу к этим погодным условиям", - отметил Андрей Бобырев, системный администратор и инженер ЦУП школы №29 Подольска.

Здесь же развернута сеть наблюдения за российскими малыми космическими аппаратами. И все ждут, когда же на экране появятся данные со своего спутника.

"Мы учили детей, как делать спутник, как обеспечить радиосвязь, как сделать нужную энергетику, как создать систему стабилизации и ориентации, чтобы спутник разворачивался. Довести до запуска и получить оттуда хоть одно изображение - вы не представляете, как этого ждут все", - рассказывает Игорь Царьков, учитель физики и астрономии школы №29.\

Когда все будет готово, спутник передадут в "Роскосмос".

"Он помещается в контейнер, который устанавливается на большую ракету. На этой большой ракете "Роскосмоса" летит большой космический аппарат. А это попутная нагрузка. И когда ракета выйдет на орбиту, у контейнеров откроется крышка. И пружинами практически выпихиваются вот эти вот школьные, студенческие, образовательные спутники", - указал Денис Ефремов, главный конструктор проекта, руководитель компании-оператора стратосферных полетов.

Если все пойдет по плану, то запуск ракеты состоится 25 мая с космодрома "Восточный".

Екатерина Гоголева, Николай Карбанов, "ТВ Центр"

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