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Сотрудники "СпасРезерва" помогли застрявшему в батарее коту

15:32
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Лапа оказалась зажата металлическими пластинами

В обычной квартире на юго-востоке Москвы кот Кузя погнался за мухой, свалился с подоконника и застрял в батарее, да так ,что самостоятельно выбраться не смог. Чтобы его спасти, пришлось вызывать "СпасРезерв".

Лапа оказалась зажата металлическими пластинами, и ее можно было легко сломать. Специалисты рисковать не стали - и отрезали кусок батареи. А чтобы Кузя от страха не поцарапал своих спасителей, его крепко держали в руках.

Когда кота наконец удалось вызволить, его отвезли в ветклинику. Теперь, чтобы не подвергать опасности своего любимца, хозяйка поставила на радиатор защитный короб. На всякий случай.

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Спасение кота
Спасение кота
Спасение кота
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