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Собянин принял решение о продлении работы городского транспорта в Пасхальную ночь

13:08
  • вторник
  • 11 апреля 2023

В Пасхальное воскресенье также будет добавлено 35 бесплатных автобусных маршрутов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что работа городского транспорта в Пасхальную ночь будет продлена.
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"Метро и МЦК - до 2:00; больше 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов - до 3:30. В обычном режиме будут работать 16 ночных наземных маршрутов", - говорится в сообщении градоначальника.

Как добавил мэр, в Пасхальное воскресенье городские власти добавят 35 бесплатных автобусных маршрутов от станций метро и ж/д до 16 кладбищ города.

При этом стало известно, что на Пасху, Красную горку и Радоницу будет ограничено движение транспорта с 6:00 до 16:00 на некоторых улицах рядом с кладбищами.

По словам Собянина, сами кладбища приведены в порядок. Кроме того, там открыты пункты бесплатного проката инвентаря. Они будут работать с 9:00 до 19:00 в дни религиозных праздников.

Православная Пасха в этом году отмечается 16 апреля.

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