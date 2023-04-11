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В Кремле объяснили, для чего вводится новый законопроект о воинской службе

13:35
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Новой волны мобилизации нет

Законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом.

Об этом во вторник, 11 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он объяснил, что обсуждение законопроекта не должно вызывать панику у населения. Система воинского учета в стране нуждается в модернизации, она должна идти в ногу со временем. 

"Это (рассмотрение законопроекта - прим. ред.) не связано с мобилизацией, это связано с воинским учетом, и это нужно понимать, и это нужно объяснять", - пояснил Песков (цитата по РИА Новости).

Представитель Кремля подчеркнул, что речь о второй волне мобилизации в стране не идет.

Ранее сообщалось, что 11 апреля Госдума рассмотрит законопроект о едином реестре военнообязанных. В нем, в частности, предлагается приравнять электронные повестки к традиционным. Документ создаст необходимые условия для защиты гражданами своих прав.

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, единый реестр военнообязанных "сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными".

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