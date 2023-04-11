Киев анонсировал решение о контрнаступлении "в последний момент"

Минобороны Украины подтверждало такие планы

У украинской армии далеко не один вариант дальнейших действий в рамках конфликта с Россией. Такое заявление сделал во вторник, 11 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

По утверждению чиновника, "даже три варианта — это мало", поэтому командование Вооруженных сил Украины будет принимать решение о начале запланированного контрнаступления "в самый последний момент".

Что касается сообщений западных СМИ о том, что Киев вынужден был скорректировать свои военные планы, Данилов заявил, что "количество людей, знающих о наших планах на нашей территории, крайне ограничено", сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что украинская армия готовится к контрнаступлению, а потому призывает западных партнеров усилить военную помощь.

Однако после появления в открытом доступе секретных американских документов о состоянии ВСУ на Западе заговорили о большом риске провала планируемого контрнаступления украинской армии. Оценивая его вероятные результаты, авторы документов предполагают, что контрнаступление ВСУ может завершиться всего лишь "умеренными территориальными приобретениями".

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