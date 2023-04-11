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Россиянам не дали визы для сессии спецкомитета ООН в Вене

14:25
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Москва выразила возмущение в связи с действиями принимающей стороны

Большей части российской делегации не выдали визы для участия в сессии специального комитета ООН в Вене по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

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По словам заместителя руководителя делегации Эрнеста Чернухина, без виз остались большинство членов делегации, в том числе представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, министерств внутренних дел и юстиции.

Дипломат назвал отказ австрийских властей в выдаче виз членам делегации России актом политического давления и намеренного создания препятствий для проведения переговоров по важной теме.

Чернухин также назвал Австрию нарушителем своих обязательств как одного из государств, на территории которого размещена штаб-квартира Организации Объединенных Наций, сообщает РИА Новости.

В марте сообщалось, что Соединенные Штаты отказали в визах ряду российских делегатов, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. При этом отказ в выдаче виз был безосновательным, подчеркивала российская сторона.

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