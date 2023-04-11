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Ирина Апексимова посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

13:57
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Она высоко оценила условия, которые созданы в пункте

Заслуженная артистка Российской Федерации, директор Театра на Таганке и театра "Содружество актеров Таганки" Ирина Апексимова посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать тех, кто отправляется на выполнение служебных задач.

Сергей Векслер высоко оценил работу столичного пункта отбора на военную службу по контракту
Владимир Соловьев посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Актриса заявила, что гордится этими людьми, а также подчеркнула, что Россия — это страна настоящих мужчин.

Ирина Апексимова высоко оценила условия, созданные в пункте, сотрудники которого знают свое дело, а "люди знают, куда они идут, люди спокойно себя чувствуют.

Единый городской пункт отбора на контрактную службу в Вооруженных силах Российской Федерации начал работу 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

В России также продолжается весенний призыв на военную службу, он проходит с 1 апреля по 15 июля. Вооруженные силы страны пополнят 147 тысяч новобранцев, при этом ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции, подчеркивали в Министерстве обороны.

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Ирина Апексимова
Ирина Апексимова
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