Она высоко оценила условия, которые созданы в пункте

Заслуженная артистка Российской Федерации, директор Театра на Таганке и театра "Содружество актеров Таганки" Ирина Апексимова посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать тех, кто отправляется на выполнение служебных задач.

Актриса заявила, что гордится этими людьми, а также подчеркнула, что Россия — это страна настоящих мужчин.

Ирина Апексимова высоко оценила условия, созданные в пункте, сотрудники которого знают свое дело, а "люди знают, куда они идут, люди спокойно себя чувствуют.

Единый городской пункт отбора на контрактную службу в Вооруженных силах Российской Федерации начал работу 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

В России также продолжается весенний призыв на военную службу, он проходит с 1 апреля по 15 июля. Вооруженные силы страны пополнят 147 тысяч новобранцев, при этом ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции, подчеркивали в Министерстве обороны.

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