ВСУ потеряли более 450 человек за сутки

Основные усилия Вооруженных сил России в боевых действиях сосредоточены в районе Артемовска в ДНР.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Штурмовые отряды "Вагнер" продолжают бои за кварталы в центральной части города.

"На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск", - сказано в сводке.

Украинская армия за сутки потеряла в Артемовске более 450 человек, добавил Конашенков.

Артемовск расположен в подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои, он остается одной из самых горячих точек в зоне СВО.

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