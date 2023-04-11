Переводчик рассказал об особой "химии" между Путиным и Си Цзиньпином

Их диалоги носят доверительный характер

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выстроили доверительные отношения, в их общении присутствует особая "химия".

Об этом в интервью РИА Новости рассказал переводчик Путина, первый секретарь посольства России в Китае Григорий Жигарьков.

"Когда мы говорим, что дипломатия лидеров играет ключевую роль в российско-китайских отношениях, то это не пустые слова. Это действительно так. За этим стоит какая-то личная химия", - сказал он.

И Путин, и Си Цзиньпин любят использовать в речи пословицы, цитаты и поговорки, которые могут быть непонятны для другой ментальности. Задача переводчика – адаптировать их для собеседника.

"Он (Путин - прим.ред.) прекрасно понимает, с какими сложностями сталкивается переводчик. С ним работать очень удобно, комфортно. Сам он говорит в среднем темпе, но, надо сказать, требует более высокого темпа от переводчика", - добавил Жигарьков.

20-22 марта в Москве с государственным визитом находился председатель КНР Си Цзиньпин. Он провёл многочасовые переговоры с Владимиром Путиным, по итогам которых руководители стран подписали два заявления.

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