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Организаторы назвали главные темы ПМЭФ-2023

15:20
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Он пройдет 14-17 июня

Суверенное развитие как основа справедливого мира станет ключевой темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который в 2023 году пройдет в Северной столице в период с 14 по 17 июня.
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Как уточнил ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков, ПМЭФ отражает успешность диалога России со своими стратегическими партнерами в разных областях деятельности.

В 2023 году на площадке ПМЭФ проведут свыше 150 сессий, мастер-классов и бизнес-встреч, разделенных на четыре блока: "Мировая экономика в эпоху глобальных перемен", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивание технологического суверенитета", "Народосбережение и качество жизни — основной приоритет", сообщает "Интерфакс".

Петербургскому международному экономическому форуму уже более 25 лет, за это время он завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики. Спецификой ПМЭФ является его практическая направленность.

В 2022 году в ПМЭФ принимали участие представители 127 государств, что подтвердило безуспешность попыток изолировать Россию. Глава государства Владимир Путин указал, что Запад рассчитывал ослабить Россию, однако, как говорил Марк Твен, "слухи о моей смерти сильно преувеличены".

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