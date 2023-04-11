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Минобороны предупредило о создании США биооружия у границ России

14:50
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Москва уже пыталась привлечь внимание к этой деятельности Вашингтона

США разрабатывают компоненты биологического оружия в непосредственной близости с российской государственной границей. Такое заявление сделал во вторник, 11 апреля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
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Военный сообщил, что проводилась соответствующая работа в местах расположения американских биологических объектов в Луганской и Донецкой народных республиках и Херсонской области — изучение документации и опрос очевидцев подтверждают недвусмысленность действий Соединенных Штатов.

При этом разработка компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российских границ ведется Вашингтоном под предлогом обеспечения глобальной биологической безопасности, цитирует представителя Минобороны РИА Новости.

Ранее Кириллов сообщал, что украинские власти продолжают взаимодействие с Пентагоном, в том числе по передаче опасных патогенов под предлогом снижения рисков распространения инфекционных заболеваний. В Минобороны России подчеркивали, что участники этой деятельности могут попытаться реализовать провокации с патогенами, а затем возложить вину за это на Москву.

Москва многократно выражала обеспокоенность в связи с военно-биологической деятельностью США в лабораториях за пределами американской территории. Однако многократные призывы к американской стороне дать исчерпывающие разъяснения в отношении такой деятельности остаются без должной реакции.

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Биологическое оружие
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