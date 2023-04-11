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Путин: инфляция по итогам апреля может опуститься ниже 3%

17:59
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Экономическая активность в стране продолжает повышаться

Положительные тенденции в российской экономике укрепляются. Во вторник об этом заявил Владимир Путин на совещании членами правительства. 

Президент отметил, что инфляция в России впервые за долгое время оказалась ниже целевого ориентира Центробанка, опустившись до 3,3 процента в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее трех процентов. При этом, по его словам, экономическая активность в стране продолжает повышаться.

"На фоне всех сложностей прошлого года отечественные предприятия избежали массовых сокращений сотрудников, сохранили коллективы", - заявил Путин.

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