Утечка секретных данных может быть спланированной операцией

Поставленным ударом в челюсть типичный патриот Украины отправляет в нокдаун епископа канонической УПЦ. Всё это происходит в Ивано-Франковске. Приехавшая на место полиция лишь разводит руками, даже не задерживая отморозка. Он в это время снимает всё на телефон, упиваясь своей безнаказанностью.

Сверху четко дали понять: УПЦ теперь вне закона. На Волыни это даже утвердили на облсовете, запретив деятельность канонической православной церкви. На очереди другие регионы Украины, включая Киев, где на Пасху отменили все богослужения в храмах. Да и зачем это все, когда Зеленский уже пообещал передать украинские земли католической Польше, чья пресса об этом говорит как о свершившимся факте.

"В своём выступлении в Варшаве Зеленский затронул эту тему, заявив, что в будущем между Украиной и польским государством не будет никаких границ – ни политических, ни экономических, ни исторических. Это может служить подтверждением нашей внутренней информации о том, что Украина уже готова передать польскому народу восточные границы", - пишут СМИ.

Всё будет зависеть от предстоящего наступления, резюмируют польские журналисты. А с ним пока не все ясно. К примеру, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес утверждает, что ВСУ обречены на успех. Причем, не только в плане Донбасса, но и Крыма.

"К концу августа Украина сможет освободить Крым. Если мы обеспечим их высокоточным оружием большой дальности, которое им необходимо. Тогда они совершенно точно смогут это сделать", - заявил он.

Однако с ним не согласны источники "Вашингтон пост", которые сомневаются в успехе предстоящего наступления. Те же выводы, замечает издание, следуют и из секретных документов Пентагона, которые сейчас активно анализируют мировые СМИ.

"Документы прогнозируют лишь скромный успех в предстоящем контрнаступлении Украины. Мощь укрепленной российской обороны в сочетании с сохраняющимися недостатками Украины в обучении и поставках боеприпасов, вероятно, затруднит прогресс и увеличит потери. Перспектива вливать миллиарды в военный тупик может ослабить решимость сторонников Киева в Европе и в США", - пишут СМИ.

Впрочем, утечка этих якобы секретных данных может быть спланированной операцией, дабы ввести в заблуждение наше командование и дать преимущество ВСУ. Потому как вряд ли, сомневаясь в успехе, Украину бы так активно пичкали различным оружием, которого ей все мало. Так, глядишь, и до передачи ядерных боезарядов дело дойдёт. Впрочем, их Киев, если верить Арестовичу, и сам может создать. Причем, довольно быстро.

"Мы восстановить его можем в течение полугода, девяти месяцев. Но проблема в то, что это нарушение договора о нераспространении ядерного оружия. Тут вопрос, нам выгоднее иметь ядерное оружие, либо нам выгоднее остаться страной, которая демонстрирует цивилизованное поведение", - отметил он.

Пока, впрочем, это поведение заключается в беспрекословном исполнении приказов и бесконечных просьбах помочь деньгами и оружием. Именно с этой целью в Канаду отправился украинский премьер Шмыгаль, разместив на фюзеляже своего самолёта наклейки с истребителем F-16 и ладонями, сложенными в молитвенном жесте. Правда, пока эти мольбы не увенчались успехом. Однако сомнений в том, что Киеву предоставят западные истребители, все меньше, учитывая тот факт, что на Западе взяли курс на эскалацию конфликта.

"Мы здесь не видим каких-либо изменений в конфронтационной линии, исповедуемой западными лидерами. Будь то Вашингтон, Брюссель, Лондон или другие столицы. Мы исходим из того, что любые решения, которые могут быть приняты, должны обязательно основываться на учете коренных российских озабоченностей в сфере безопасности", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вот и выходит, что свою безопасность нам придется отстоять самим - и в военном плане, и в экономическом, где все попытки нам навредить не увенчались успехом. Взять даже заморозку наших золотовалютных резервов. Евросоюз, конечно, такое решение принял. Однако найти эти деньги пока так и не смог, сетуют немецкие СМИ.

Не удалось и изолировать нашу страну. Большая часть государств продолжает с нами торговлю. В том числе, входящие в Евросоюз. Речь о Венгрии, чей министр иностранных дел сегодня прибыл с визитом в Россию, уже договорившись о новых поставках газа по "Турецкому потоку". Также Сийярто заявил, что новые энергоблоки АЭС "Пакш" должны быть построены как можно скорее. В этом залог энергетической безопасности Венгрии, которая без сотрудничества с Россией попросту невозможна.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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