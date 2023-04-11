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Песков оценил перспективы разблокировки Twitter в России

15:20
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Решать будет Роскомнадзор

Большое число материалов, не отвечающих требованиям российского законодательства, все еще остается в Twitter. Вопрос о возможности разблокировки этой соцсети в России  - в компетенции Роскомнадзора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РКН отказался снимать блокировку с Twitter
В России могут разблокировать Twitter

"С этим вопросом нужно обращаться в компетентное ведомство - Роскомнадзор. Им предстоит решать, выполнены ли все требования", - сказал представитель Кремля.

В РКН днем ранее заявили, что пока не видят оснований для разблокирования Twitter. Соцсеть до сих пор не удалила более 1 тысячи материалов, нарушающих законодательство России.

Песков также прокомментировал слова владельца Twitter. Предприниматель Илон Маск заявил, что президент России Владимир Путин якобы назвал его военным преступником – за поддержку Украины. Песков подчеркнул, что это похоже на очередную газетную утку, Путин никогда не говорил ничего подобного, передает ТАСС.

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