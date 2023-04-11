Путин провел разговор с президентом Узбекистана

Политики обсуждали отношения двух стран

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 апреля, провел телефонный разговор с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе беседы политики затрагивали актуальные темы двусторонних отношений, включая меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торговле и в экономике.

Путин и Мирзиёев подтвердили заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении стратегического партнерства и союзничества, а также договорились о дальнейших контактах, сообщает пресс-служба Кремля.

В марте, во время предыдущего разговора лидеров России и Узбекистана, обсуждались перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Политики затрагивали, в том числе, вопросы реализации перспективных проектов.

До того Москва и Ташкент подтверждали взаимный настрой на укрепление двусторонних отношений, а также стремление наращивать товарооборот и расширять взаимовыгодное сотрудничество.

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