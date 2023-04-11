ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин провел разговор с президентом Узбекистана

15:40
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Политики обсуждали отношения двух стран

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 апреля, провел телефонный разговор с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.
Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии

В ходе беседы политики затрагивали актуальные темы двусторонних отношений, включая меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торговле и в экономике.

Путин и Мирзиёев подтвердили заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении стратегического партнерства и союзничества, а также договорились о дальнейших контактах, сообщает пресс-служба Кремля.

В марте, во время предыдущего разговора лидеров России и Узбекистана, обсуждались перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Политики затрагивали, в том числе, вопросы реализации перспективных проектов.

До того Москва и Ташкент подтверждали взаимный настрой на укрепление двусторонних отношений, а также стремление наращивать товарооборот и расширять взаимовыгодное сотрудничество.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.