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Москвичей предупредили о предстоящем похолодании

16:00
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Температура вернется к климатической норме

Понижение температуры до нормы апреля начнется в Москве во второй половине недели и сохранится в выходные. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Метеоролог пояснил, что воздушные массы начнут поступать с северо-востока, с Таймыра и с Карского моря — это холодный воздух, температура снизится на шесть-семь градусов.

Если 13 апреля ожидается до 17 градусов тепла, то 14 апреля прогнозируется не больше десяти градусов выше нуля в течение дня, а по области до плюс 12 градусов.

В субботу сохранится такая же температура, а в воскресенье будет теплее — до 15 градусов. Осадки не предвидятся. В целом температурные показатели вернутся к климатической норме, цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Между тем вторник, 11 апреля, стал самым теплым днем в столичном регионе с начала 2023 года. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале, в Москве к 14:00 столбики термометров впервые в этом сезоне поднимались выше 15 градусов тепла.

При этом на Пасху, которую православные христиане готовятся отмечать 16 апреля, москвичам обещают солнечную, сухую и умеренно теплую погоду.

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