Госдума проголосовала за поправку о реестре воинского учета

Законопроект принят во втором чтении

Госдума во вторник приняла во II чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных.

Как отмечается в документе, реестр воинского учета… формируется "в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса". При этом электронные повестки приравняют к бумажным, сообщает РИА Новости.

Ранее отмечалось, что поправки создадут необходимые условия для защиты гражданами своих прав. Как сообщали в Госдуме, единый реестр военнообязанных "сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными".

Со своей стороны пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник заявил, что система воинского учета в России должна идти в ногу со временем и нуждается в модернизации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"