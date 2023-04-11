Госдума проголосовала за поправку о реестре воинского учета

Законопроект принят во втором чтении
Госдума во вторник приняла во II чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных.
Как отмечается в документе, реестр воинского учета… формируется "в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса". При этом электронные повестки приравняют к бумажным, сообщает РИА Новости.
Ранее отмечалось, что поправки создадут необходимые условия для защиты гражданами своих прав. Как сообщали в Госдуме, единый реестр военнообязанных "сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными".
Со своей стороны пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник заявил, что система воинского учета в России должна идти в ногу со временем и нуждается в модернизации.