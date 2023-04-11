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Госдума проголосовала за поправку о реестре воинского учета

15:52
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Законопроект принят во втором чтении

Госдума во вторник приняла во II чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных.
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Как отмечается в документе, реестр воинского учета… формируется "в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса". При этом электронные повестки приравняют к бумажным, сообщает РИА Новости.

Ранее отмечалось, что поправки создадут необходимые условия для защиты гражданами своих прав. Как сообщали в Госдуме, единый реестр военнообязанных "сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными".

Со своей стороны пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник заявил, что система воинского учета в России должна идти в ногу со временем и нуждается в модернизации.

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