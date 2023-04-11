Венгрия договорилась с Россией о дополнительных поставках газа

Также Будапешт будет оплачивать транзит российской нефти

Венгрия к следующей зиме сможет при необходимости использовать больше российского газа, чем оговорено в действующем контракте. Об итогах переговоров в Москве рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Венгерский министр встретился в российской столице с вице-премьером Александром Новаком. В переговорах участвовали представители Минфина, Минэнерго, "Транснефти" и "Росатома". По данным пресс-службы кабмина, стороны обсудили поставки газа, нефти и сотрудничество в области атомной энергетики.

По словам Сийярто, дополнительный газ поставят в Венгрию по газопроводу "Турецкий поток". Венгерский министр также пояснил, что российская нефть поступает в страну через Украину по нефтепроводу "Дружба". Венгерский нефтеперерабатывающий завод MOL оплачивает транзитные сборы напрямую украинскому трубопроводному оператору. Кроме того, продолжается согласование необходимых документов для перехода к этапу практического строительства атомной электростанции "Пакш-2" при участии "Росатома", передает "Интерфакс".

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