Апексимова оценила организацию работы пункта отбора на военную службу по контракту

Артистка поддержала тех, кто отправляется на выполнение служебных задач

Заслуженная артистка России Ирина Апексимова высоко оценила работу единого пункта отбора на контрактную службу. По ее словам, она "шокирована от того, как здесь все нормально, потрясающе организовано".

"Здесь нет какой-то безумной толпы. Люди знают, куда они идут, люди спокойно себя чувствуют. И сотрудники знают свое дело", - рассказала Ирина Апексимова.

Артистка поддержала тех, кто отправляется на выполнение служебных задач. Она отметила, что испытывает чувство гордости за них. По ее словам, Россия – "страна мужественных, настоящих мужчин".

Напомним, поступившие на военную службу по контракту получают госвыплаты, соцгарантии, а также льготы. Военнослужащие, которые поступили на службу в Москве, дополнительно к федеральным выплатам получают городские выплаты и соцподдержку.

Единый городской пункт отбора на контрактную службу в Вооруженных силах России начал работу 3 апреля в Москве на улице Яблочкова.

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