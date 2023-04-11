ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Апексимова оценила организацию работы пункта отбора на военную службу по контракту

16:12
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Артистка поддержала тех, кто отправляется на выполнение служебных задач

Заслуженная артистка России Ирина Апексимова высоко оценила работу единого пункта отбора на контрактную службу. По ее словам, она "шокирована от того, как здесь все нормально, потрясающе организовано".

"Здесь нет какой-то безумной толпы. Люди знают, куда они идут, люди спокойно себя чувствуют. И сотрудники знают свое дело", - рассказала Ирина Апексимова.

Артистка поддержала тех, кто отправляется на выполнение служебных задач. Она отметила, что испытывает чувство гордости за них. По ее словам, Россия – "страна мужественных, настоящих мужчин".

Напомним, поступившие на военную службу по контракту получают госвыплаты, соцгарантии, а также льготы. Военнослужащие, которые поступили на службу в Москве, дополнительно к федеральным выплатам получают городские выплаты и соцподдержку.

Единый городской пункт отбора на контрактную службу в Вооруженных силах России начал работу 3 апреля в Москве на улице Яблочкова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военкомат
Военкомат
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.