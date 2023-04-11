Собянин: Москва закупает через Портал поставщиков в основном российскую продукцию

Более 90% поставщиков - представители малого и среднего бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как портал поставщиков столицы помогает малому и среднему бизнесу и способствует развитию импортозамещения.

По его словам, 79% закупок города на портале поставщиков – товары отечественного производства. В лидерах по закупкам – хозяйственная продукция, бытовая химия, товары для строительства и ремонта, учебники и канцтовары.

Мэр столицы подчеркнул, что более 90% поставщиков - представители малого и среднего предпринимательства. "Портал дает им возможность работать напрямую с городом, повышать узнаваемость и развиваться", - отметил Собянин в своем Телеграм-канале.

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