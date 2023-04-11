Госдума приняла закон об упрощенной процедуре признания погибшими

Упрощается и процедура признания пропавшими без вести

Законопроекты об упрощенном признании погибшими и пропавшими без вести военнослужащих в зоне СВО приняты Госдумой сразу во втором и третьем чтениях. По замыслу авторов инициативы, это облегчит и ускорит получение социальной помощи членами семьи военного.

Поясняется, что теперь для признания военнослужащего погибшим достаточно будет заявления командира, видевшего его гибель. Порядок выдачи документа о смерти предусмотрит правительство.

Если же свидетелей гибели нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода. Тогда как до сих пор для признания смерти пропавшего без вести нужно было ждать два года с момента окончания боевых действий. Положение о необходимости указать день окончания военных действий также признано утратившим силу.

После признания военнослужащего пропавшим без вести члены семьи могут инициировать процедуру признания бойца погибшим через суд. Положения нового закона относятся ко всем подобным случаям, возникшим после 24 февраля 2022 года, передает РИА Новости.

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