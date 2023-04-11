Глава МИД ФРГ потратила более 100 тысяч евро на визажиста

Затраты правительства Шольца на имидж превысили миллион

Анналена Бербок не жалеет денег на визажиста – несмотря на то, что это деньги налогоплательщиков. В общей сложности в 2022 году глава МИД Германии потратила на уход за внешностью 137 тысяч евро.

"Зеленые лидируют по расходам на внешность", - приводит данные расследования Союза налогоплательщиков Германии издание Exxpress, напоминая заодно об "экологичной" партийной принадлежности министра.

В материале отмечается, что правительство канцлера Олафа Шольца тратит большие суммы из налоговых поступлений, чтобы хорошо выглядеть. Только на фотографов в 2022 году ушло более 1,2 миллиона евро.

Как выяснилось, сам Шольц не отстает от своих подчиненных в стремлении улучшить свой имидж. Способные представить канцлера в наиболее выгодном ракурсе фотографы заработали за год более 500 тысяч евро.

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