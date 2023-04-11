Путин заметил рост деловой активности в России

В то же время, пускать ситуацию в экономике на самотек нельзя

Экономическая активность в России растет, будет повышаться и дальше. В то же время, расслабляться рано, пускать ситуацию на самотек нельзя, заявил президент России Владимир Путин.

"Вновь хотел бы подчеркнуть: внешние факторы риска для нашей экономики никуда не делись, и мы с вами это хорошо понимаем. Расслабляться в этой связи, пускать ситуацию на самотёк, полагая, что всё само по себе будет хорошо, было бы неправильно", - заявил российский лидер на совещании по экономическим вопросам.

Путин подчеркнул, что экономическая динамика отражается на бюджетных показателях. По его данным, только за первый квартал 2023 года поступления в бюджет страны превысили 13 триллионов рублей, передает ТАСС.

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