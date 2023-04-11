В единый пункт отбора могут обратиться все желающие поступить на военную службу

Заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Апексимова высоко оценила работу единого пункта отбора на контрактную службу на улице Яблочкова, который она посетила во вторник.

Столичное правительство обеспечило все необходимые условия для работы специалистов. Для удобства посетителей созданы комфортные зоны ожидания.

Ирина Апексимова заявила, что испытывает чувство гордости за своих сограждан, которые изъявили желание поступить на контрактную службу. Она отметила, что Россия – "страна мужественных, настоящих мужчин".

Напомним, в единый пункт отбора могут обратиться все желающие поступить на военную службу. Заявления принимаются также иностранных граждан. Всю необходимую информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить с помощью чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Единый городской пункт отбора на контрактную службу в Вооруженных силах России начал работу 3 апреля в Москве на улице Яблочкова.

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