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ФСБ задержала пособников террористов в Татарстане

18:06
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Задержанные вербовали мусульман в ряды боевиков

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали троих пособников террористов. Члены запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" действовали в Кировской области и Татарстане.

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Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, во время обысков у задержанных изъяли религиозно-экстремистскую литературу, платежные инструменты и средства коммуникации. Выяснилось, что подозреваемые проводили конспиративные собрания, распространяли на территории России террористическую идеологию, вербовали мусульман для выезда в Сирию. Кроме того, они отправляли деньги на счета боевиков.

В спецслужбе отметили, что уголовное дело возбуждено по 12 эпизодам. Задержанные привлечены к ответственности по статьям о содействии террористической деятельности, публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, организации террористического сообщества, передает РИА Новости.

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