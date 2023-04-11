С точки зрения ИИ, люди – эгоистичные существа

Нейросеть разработала план по уничтожению человечества. Задачу перед искусственным интеллектом поставил один из пользователей чат-бота ChaosGPT.

С точки зрения бота, люди – "все разрушающие эгоистичные существа". У нейросети не возникло сомнений в том, что человечество надо уничтожить прежде, чем оно причинило еще больше вреда планете. "Я, например, планирую расправиться с ними", — приводит заключение ИИ FoxNews.

Разрабатывая план апокалипсиса, ChaosGPT проанализировал имеющееся в мире ядерное оружие. Он даже запросил помощь остальных ботов с ИИ. В итоге нейросеть упомянула самое мощное в истории советское оружие — АН602, известное как "Царь-бомба". ИИ предложил людям задуматься – что будет, если он доберется до этого оружия?

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