Путин: положительные тенденции в российской экономике укрепляются

Президент провел совещание, где обсуждались планы развития страны

Положительные тенденции в российской экономике укрепляются. Об этом заявил во вторник Владимир Путин на совещании с членами правительства. В частности, такой важный параметр, как индекс деловой активности, в марте достиг 56,8 пункта, что является третьим значением за всю историю. Однако, подчеркнул президент, внешние факторы риска для нашей экономики никуда не делись, и это нужно учитывать. Глава государства обозначил проблемы, которые необходимо решить.

К концу апреля инфляция в России в годовом выражении составит ниже 3 процентов. Об этом говорят прогнозы Центробанка, которые сегодня были озвучены президентом. Владимир Путин провёл совещание, где обсуждались текущие экономические вопросы и планы развития страны.

"При подготовке нынешнего бюджета правительство исходило из ожидаемого снижения ВВП на 2,9 процента в прошлом году, и на 0,8 процента в текущем году. Сейчас на фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки, значительно их улучшили. При этом подчеркну: прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным – это важно и для системы государственного управления, и для всей отечественной экономики", - заявил Путин.

Ещё один надёжный маркер, по которому можно оценить, куда движется экономика страны - железнодорожные перевозки. Сейчас наблюдается рост погрузки - в марте по РЖД было перевезено более 109 миллионов тонн различных грузов - по сравнению с весной прошлого года зафиксирован рост более 2 процентов. Прогноз на апрель - уже почти 4 процента. Причём, увеличиваются не только внутренние, но и экспортные потоки.

"Есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться. На это указывает такой важный параметр, как индекс деловой активности", - заявил Путин.

Российская экономика, как отметил президент, развивается в рамках новой модели роста. Это находит отражение и в бюджетных показателях.

"За первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 триллионов рублей. Это соответствует прошлогодним показателям, но в целом динамика хорошая. При этом, что хотел бы отметить, ненефтегазовые поступления увеличились примерно на 14 процентов или на 1,4 триллиона рублей, а нефтегазовые немного сократились – примерно на 1,3 триллиона рублей, что, прежде всего, связано с высокой базой и особенностями ценовой конъюнктуры на глобальных рынках в прошлом году. Ожидается, что к концу второго квартала на фоне роста нефтяных цен ситуация изменится, в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы. Вместе с тем, вновь хотел бы подчеркнуть: внешние факторы риска для нашей экономики никуда не делись, и мы с вами это хорошо понимаем. Расслабляться в этой связи, пускать ситуацию "на самотёк", полагая, что всё само по себе будет хорошо, было бы неправильно, на это мы права не имеем. Нужно постоянно отслеживать эффективность поддержки отраслей и секторов промышленности, малых и средних компаний", - отметил Путин.

Непростой, по словам президента, остаётся ситуация в автомобильной промышленности, трудности испытывают лесопереработка и производство химической продукции и удобрений. Для их поддержки определен ряд конкретных шагов, которые реализует правительство.

"На фоне всех сложностей прошлого года отечественные предприятия избежали массовых сокращений сотрудников, сохранили коллективы. Сейчас ситуация принципиально иная. С учётом исторически минимальной безработицы – в целом по стране в 3,5 процента – по многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Сегодня особенно важно поддержать краткосрочные программы, потому что важно и нужно всё это сделать прямо сейчас. В рамках этих программ уже сейчас можно приобрести новые знания и навыки, сменить профессию", - рассказал Путин.

Обсуждались на совещании и меры поддержки строительной отрасли, которая в прошлом году вышла на рекордные объемы ввода жилья. Но для его реализации нужен и рекордный спрос. Для этого расширена программа льготной ипотеки по ставке 6 процентов, под которую теперь попадают все семьи с двумя и более детьми. В этом году льготными программами покупки жилья воспользовались около 130 тысяч семей.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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