ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин обсудил концепцию технологического развития России

22:23
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Необходимо развивать ключевые отрасли

Концепцию технологического развития России до 2030 года обсуждали сегодня на стратегической сессии в правительстве. Её провёл глава кабмина Михаил Мишустин.
Мишустин призвал к более рациональному использованию госимущества

Как заявил премьер, необходимо активно развивать ключевые отрасли, в том числе машиностроение, химический комплекс, энергетику, авиа и машиностроение. Также добиваться лидерства в сфере искусственного интеллекта и других инновационных направлениях, сообщает "ТВ Центр".

Среди задач и возрождение отечественной инженерной школы. Всё это позволит укрепить технологический суверенитет - приоритетная задача, которую поставил президент. Так, в прошлом году началась активная перестройка логистических и кооперационных цепочек. Благодаря оперативно принятым мерам удалось не допустить дефициты комплектующих, материалов и оборудования.

"Для сохранения устойчивости важнейших отраслей необходимо за короткий срок обеспечить высокую степень независимости в создании технологий и разработок, и инженерных решений. Освоить выпуск практически всех критически значимой продукции", - отметил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Мишустин во время сессии "Укрепление технологического суверенитета"
Михаил Мишустин во время сессии "Укрепление технологического суверенитета"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.