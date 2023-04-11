Мишустин обсудил концепцию технологического развития России

Необходимо развивать ключевые отрасли

Концепцию технологического развития России до 2030 года обсуждали сегодня на стратегической сессии в правительстве. Её провёл глава кабмина Михаил Мишустин.

Как заявил премьер, необходимо активно развивать ключевые отрасли, в том числе машиностроение, химический комплекс, энергетику, авиа и машиностроение. Также добиваться лидерства в сфере искусственного интеллекта и других инновационных направлениях, сообщает "ТВ Центр".

Среди задач и возрождение отечественной инженерной школы. Всё это позволит укрепить технологический суверенитет - приоритетная задача, которую поставил президент. Так, в прошлом году началась активная перестройка логистических и кооперационных цепочек. Благодаря оперативно принятым мерам удалось не допустить дефициты комплектующих, материалов и оборудования.

"Для сохранения устойчивости важнейших отраслей необходимо за короткий срок обеспечить высокую степень независимости в создании технологий и разработок, и инженерных решений. Освоить выпуск практически всех критически значимой продукции", - отметил Мишустин.

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