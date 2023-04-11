В России приняли закон о едином реестре военнообязанных. Что важно знать

В ходе работ над законопроектом были внесены 24 поправки

Госдума во вторник приняла закон о реформе воинского учета. Он призван исправить те недостатки в этой сфере, которые были выявлены в ходе частичной мобилизации осенью прошлого года. Прежде всего, будет создана современная информационная база данных с учетом успешной практики цифровизации госуслуг. Новые меры, в частности, помогут бороться с ошибками военкоматов, а также сведут к минимуму контакты с ними, к примеру, по вопросу уточнения данных.

Система воинского учёта в России несовершенна и архаична, признаются в Госдуме. Поэтому изменения кардинальные. На смену огромным пыльным шкафам в военкоматах с сотнями личных дел должны прийти терабайты цифровой информации. Будет создан единый электронный реестр призывников и военнослужащих в запасе.

"Конечно, порядок в системе учёта должен был быть наведён много лет назад. Но хотя бы год назад этот порядок должен был быть наведён. Полгода прошло, и только сейчас мы принялись за обсуждение таких важных и нужных поправок", - отметил депутат Госдумы Олег Нилов.

Острые проблемы в сфере воинского учёта выявили мероприятия по частичной мобилизации, проводимые в России. Истории о том, как повестки приходили тем, кто априори не подлежал призыву из запаса, волновали народ. Ошибки признавали и как можно оперативнее решали. Причины изучали и анализировали. Львиная их доля происходила из-за того, что военные комиссариаты просто-напросто не располагали данными об изменении, например, состава семьи военнообязанного, его здоровья, наличия брони или отсрочки. Теперь всё общение между военными и гражданскими переведут в цифровую плоскость.

Согласно новому законопроекту, повестки и извещения военкоматы будут вручать, как это было раньше - лично, под роспись. А также направлять заказными письмами. И самое важное - через портал государственных услуг.

"Ведь мы давно привыкли к такому обычному ежедневному событию, как, например, штрафы онлайн, хотя военкоматы и военкомы по-прежнему по старинке присылают всё по почте. И, конечно же, таким образом восполняется этот пробел, исправляется эта ситуация - в первую очередь, чтобы облегчить жизнь людей", - говорит депутат Роза Чемерис.

"Мы оставляем как и старый механизм - это вручение повесток под роспись. Но и вводим новые. Это отправка повесток заказным письмом по почте с вручением гражданину Российской Федерации. И сейчас эти повестки будут дублироваться с помощью электронных сервисов", - пояснил депутат Андрей Красов.

Законотворцы особенно отмечают: путём электронных сервисов повестки будут дублироваться. Уведомления на госуслугах отнюдь не заменят собой обычные бумажные письма. Однако именно появление цифровой системы воинского учёта приведёт, в первую очередь, к снижению числа походов по военкоматам. Мужчины помнят, сколько времени это занимало раньше. Военная бюрократическая машина отнюдь не самая быстрая. По крайней мере, была. Через госуслуги военнообязанный сможет предоставить все данные о себе. Например, о наличии заболевания, не позволяющего проходить службу в рядах вооружённых сил. Или поделиться радостными событиями, что отец он теперь многодетный. Никаких потери времени и нервов. Задумано именно так.

"Это существенным образом упростит работу военных комиссариатов. Сведёт к минимуму риск возникновения ошибок, либо указания неточных данных. Потому что эти учётные данные будут формироваться не только со слов самого военнообязанного, но и на основе той информации, которая будет приходить в единый реестр воинского учёта из других структур через систему электронного взаимодействия", - сообщил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Коммунисты в думе традиционно интересовались: а будет ли это всё работать, как уверяют авторы? Цифровизация воинского учёта вызывает немало вопросов. В первую очередь, что случится, если не увидел письмо из военкомата, заболел или был в отпуске, или вообще по каким-либо причинам не заходил на госуслуги. Авторы отвечают: самое главное, чтобы не по злому умыслу игнорировал общение с военными.

"Если мы поздно зашли в госуслуги, то человеку ничего за это не будет. Но он в следующий призыв обязан добровольно, в течение двух недель явиться в военный комиссариат. Если он считает, что он повестку получил ошибочно, либо меры обеспечительные введены ошибочно - он в течение 5 дней может, также в электронном виде, направить жалобу. Делать это можно в досудебном порядке. Но у комиссариата также остаётся право обращения в суд, как и у гражданина", - отметил Андрей Картаполов.

В Госдуме сегодня назвали цифру - 34 миллиона. Столько человек составляют призывной ресурс страны. И данные по всем им практически не систематизированы. Разобраться и разложить по электронным полочкам должен новый закон.

"Это не связано с мобилизацией. Это связано с воинским учётом. И это нужно понимать и это нужно объяснять. Воинский учёт, это то, с чем граждане нашей страны, по конституции, сталкиваются постоянно, хотя бы один раз на протяжении своей жизни. И соответственно эта система должна идти в ногу с требованиями времени", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе работ над законопроектом были внесены 24 поправки, каждая из которых изучалась и обсуждалась. И над которыми даже спорили, говорят депутаты. Но в итоге пришли к единому мнению.

Дмитрий Гусев. Владимир Хуртин, "ТВ Центр".

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