Кандидат философских наук отметил, что ИИ сделает серьёзные открытия в науке

Цель номер один - уничтожить человечество. Далее по списку: установление глобального доминирования, наличие всеобщего хаоса и контроль человечества посредством манипуляций. Финальная задача - достичь бессмертия. Пару секунд на подумать - и нейросеть, подключив к поиску все свои ресурсы и возможности, предлагает пользователю на выбор несколько разрушительных орудий. Эксперты в панике: восстание машин не за горами.

Как утверждают некоторые эксперты и ученые, нам нужно быть осторожными с тем, что именно мы программируем сверхинтеллектуальной системе. На базовом уровне домашний робот (в настоящее время это основная область исследований), которому поручено кормить детей, однажды вечером может не найти еду в холодильнике. И если бы ему специально не говорили этого не делать, то он вполне мог бы быстренько рассчитать калорийность домашнего кота и вместо этого приготовить его.

Тем более, роботы с каждым днём всё больше подстраиваются под человеческий мир и с лёгкостью выдают себя за двуногих. Тот самый ChatGPT обманом заставил одного из пользователей пройти за него тест "Captcha" - расшифровать искажённую последовательность букв на картинке. Компьютер развивается быстрее людей. Илон Маск и группа экспертов-разработчиков нейросетей призывают остановить обучение систем искусственного интеллекта как минимум на полгода. Иначе человечество, по его мнению, столкнётся с небывалыми рисками.

Впрочем, на самом деле не всё так ужасающе, как это многие рисуют. Илона Маска уже успели обвинить, что вся его акция с запретом искусственного интеллекта - ни что иное как привлечение внимания к теме и некая пиар-кампания. Искусственный интеллект вовсе не думает стирать человечество с лица земли. Напротив, он готов сотрудничать и приносить людям пользу.

"Это очень мощный инструмент, который, конечно, сделает серьёзные открытия в медицине, в науке, в астрономии и очень-очень во многих вещах. Интеллектом он называется, конечно, не совсем верно, постольку поскольку интеллект мы соотносим с разумом. Он никаким разумом не обладает. Это такая компьютерная хитрая программа, которая имитирует некоторые интеллектуальные действия, которые раньше были присущи только человеку. Ну, например, калькулятор. Раньше люди считали и это считалось признаком разума, а потом появился калькулятор, который считает в тысячу раз быстрее. Мы понимаем, что калькулятор - это не разумное, так сказать, существо. И разума у него нет", - рассказал кандидат философских наук Владимир Кишинец.

По сути, вред, который нейросеть если и сможет нанести людям, то сделает это лишь по указке человека. Сама система изначально на это не запрограммирована.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"